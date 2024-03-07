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Бойовик терористичного угруповання “ЛНР” отримав 15 років тюрми

Він воював у терористичному батальйоні “Шторм”. Його затримали Сили оборони України на території Бахмутського району.

Бойовик терористичного угруповання “ЛНР” отримав 15 років тюрми
Фото: Львівська обласна прокуратура

Бойовик терористичного угруповання “ЛНР” отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Прокурор в суді довів, що мешканець Луганщини у 2022 року добровільно перейшов на бік ворога. 

Він вступив у незаконне збройне формування «народна міліція» терористичної організації так званої «ЛНР». Чоловік проходив службу у 6 окремому мотострілецькому козачому полку, який входить до складу 2-го армійського корпусу військ РФ, на посаді стрілка.

Засуджений виконував обов’язки караульної служби по охороні території та спостереження за військовослужбовцями та військовою технікою ЗСУ.

З квітня 2023 року його було переведено до батальйону «Шторм» цього ж полку, де він облаштовував та укріплював вогневі позиції армії РФ для ведення бою, рив окопи, будував бліндажі, караулив та безпосередньо брав участь у бойових діях.

Чоловік воював у населених пунктах Луганської та Донецької областей.

Його затримали Сили оборони України на території Бахмутського району Донецької області.

Нещодавно у Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом. Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.

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