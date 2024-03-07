Головне за ніч та ранок четверга, 7 березня: удар по полігону рятувальників, бої на Новопавлівському та Оріхівському напрямках

Уночі російська армія вдарила по території навчального полігону Державної служби з надзвичайних ситуацій безпілотниками. Жертв і поранених немає.

Руйнувань зазнала одноповерхова адміністративна будівля одного з навчальних закладів. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху цієї споруди, повідомили в ДСНС.

Площа пожежі склала близько 150 кв.м.

"До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на інші будівлі та хвойний ліс", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 92 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав шістьох ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 російських окупантів, 17 ворожих танків, 41 бронемашину і 42 артсистеми. Загалом Сили оборони ліквідували вже 421430 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Російська диверсійно-розвідувальна група вночі намагалася потрапити до Сумської області. Росіян зупинили прикордонники, повідомили в МВС.

ДРГ рухалася з боку РФ. Кількість диверсантів не уточнили. По ній одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Противник відступив, його втрати уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, чи зможе вона виділити близько 200 мільйонів доларів з бюджету армії США, щоб надати Україні негайну підтримку, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Кошти можуть бути використані для оплати критично важливої зброї, боєприпасів та іншого озброєння у той час, як Україні бракує артилерії, а російська армія за останні тижні “здійснила невеликі територіальні просування”.

“Дебати щодо використання невеликої суми резервів Пентагону підкреслюють шалені зусилля Білого дому знайти будь-яку можливу підтримку для України”, − зазначає видання, додаючи водночас що ця сума є мізерною проти понад 61 мільярда доларів допомоги Україні, яку президент Джо Байден попросив у Конгресу.

Суд офіційно звинуватив реквізиторку у ненавмисному вбивстві на знімальному майданчику фільму "Іржа" української операторки Галини Гатчінс.

Як повідомляє BBC, реквізиторці загрожує до 18 місяців за ґратами за те, що вона не помітила справжні набої у пістолеті, який використовувався для зйомок. Відомий актор Алек Болдуїн зрештою взяв зброю до рук – і випадково вистрілив в українку, завдавши смертельного поранення.

Родина Галини Гатчінс залишилася задоволеною вироком суду. Рішення також суттєво впливає на звинувачення щодо Болдуїна, який досі перебуває під слідством. Адвокати актора тепер зможуть стверджувати, що відповідальність за справжні набої у пістолеті лежить на реквізиторці, а їхній підзахисний не міг передбачити нехтування нею обов'язків.

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