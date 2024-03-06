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Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київщини

У чоловіка вилучили гранати, підривачі, реактивні двигуни від пострілу “РПГ”, тисячі патронів та інше.

Поліцейські вилучили боєприпаси у мешканця Київщини
Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба Поліції Київської області

Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

Під час обшуку домоволодіння поліцейські вилучили 7 осколкових гранат, 13 підривачів, 6 реактивних двигунів від пострілу “РПГ”, понад 4,7 тис. патронів, металеві тіски, артилерійський постріл, мінометну міну та корпус артилерійського снаряду.

Правоохоронці встановлюють обставини походження цих предметів, а також осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

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Також поліцейські виявили ще один факт незаконного зберігання боєприпасів у одній з громад Білоцерківщини. Там поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати. 

Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба Поліції Київської області
Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області

Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба Поліції Київської області
Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області

Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області
Фото: Пресслужба Поліції Київської області
Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області

  • Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.
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