У чоловіка вилучили гранати, підривачі, реактивні двигуни від пострілу “РПГ”, тисячі патронів та інше.

Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.

Під час обшуку домоволодіння поліцейські вилучили 7 осколкових гранат, 13 підривачів, 6 реактивних двигунів від пострілу “РПГ”, понад 4,7 тис. патронів, металеві тіски, артилерійський постріл, мінометну міну та корпус артилерійського снаряду.

Правоохоронці встановлюють обставини походження цих предметів, а також осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

Також поліцейські виявили ще один факт незаконного зберігання боєприпасів у одній з громад Білоцерківщини. Там поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати.

Фото: Пресслужба Поліції Київської області Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області

Фото: Пресслужба Поліції Київської області Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області

Фото: Пресслужба Поліції Київської області Поліцейські виявили велику кількість боєприпасів у мешканця Київської області