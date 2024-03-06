Мешканця Білоцерківщини днями доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Поліцейські перевірили місце його проживання та виявили велику кількість боєприпасів.
Про це повідомила пресслужба Поліції Київської області.
Під час обшуку домоволодіння поліцейські вилучили 7 осколкових гранат, 13 підривачів, 6 реактивних двигунів від пострілу “РПГ”, понад 4,7 тис. патронів, металеві тіски, артилерійський постріл, мінометну міну та корпус артилерійського снаряду.
Правоохоронці встановлюють обставини походження цих предметів, а також осіб, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.
Також поліцейські виявили ще один факт незаконного зберігання боєприпасів у одній з громад Білоцерківщини. Там поліцейські вилучили у чоловіка бойові гранати.
- Поліцейські Київщини повідомили про підозру у незаконному зберіганні вогнепальної зброї жителю Київської області. Поліцейські вилучили у нього автомат ППШ, один пістолет ТТ, шість магазинів, дві гранати Ф-1 та запали до них, а також гвинтівку “Маузер”, тротилову шашку, 287 набоїв різних калібрів, чотири імітаційні заряди і сім детонаторів.