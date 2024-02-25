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Камишін анонсував виробництво "гібридної ППО"

Це – поєднання старих систем ППО із сучасними ракетами. 

Камишін анонсував виробництво "гібридної ППО"
Фото: скріншот

Цього року Україна активніше застосовуватиме наземні дрони, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін

Він пояснив, що у перші два роки повномасштабної війни держава збільшила використання повітряних і морських БплА, завдяки яким захисники звільнили західну акваторію Чорного моря. Тепер же вона нарощуватиме роботизовані наземні системи.

"Минулого року ми побачили в ділі, в масштабному ділі, в повітрі дрони. Ми побачили їх на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі", – сказав він.

Камишін також повідомив про розроблення так званої гібридної ППО. Це наявна стара система протиповітряної оборони, покращена західними ракетами та "талановитими інженерами". Наразі є вже п'ять проєктів такої гібридної ППО.

"Ми знайшли можливість, як разом з нашими партнерами почати виробляти гібридне ППО. Це старі радянські системи і західні ракети, це західні системи, вбудовані в наші системи, це різні гібридні моделі", – повідомив міністр.

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