​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
​Чемпіонат України з футболу повертається: «Шахтар» чи «Динамо»
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
УПЦ МП не допустила військових і капеланів від ПЦУ помолитися за загиблих воїнів у печерах Лаври
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Італійські підручники — мрія Путіна
Італійські підручники — мрія Путіна
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Повітряні сили і ГУР збили ще один російський літак А-50 (доповнено)
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Четверо західних лідерів прибули до Києва з нагоди другої річниці повномасштабної війни, – Reuters
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Радіо Свобода: ЗСУ збили російський Су-34 над Херсонщиною
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
Переможець парламентських виборів у Нідерландах раптом висловився на підтримку військової допомоги Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Умєров: лінія фронту в Україні наразі складає 3200 км, активні бойові дії – на 1200 км

Міністр оборони повідомив, що на основі бойового досвіду держава розробляє рекомендації для виробників озброєння. 

Умєров: лінія фронту в Україні наразі складає 3200 км, активні бойові дії – на 1200 км
Рустем Умєров
Фото: скріншот

Лінія фронту в Україні наразі складає 3200 кілометрів, а інтенсивні бойові дії ведуть на протяжності 1200 кілометрів, повідомив міністр оборони Рустем Умєров на форумі "Україна. Рік 2024".

Він сказав, що Україна має безпрецедентний досвід застосування світової сучасної зброї. Також вона – єдина країна, яка має унікальне знання і особливості ведення війни російської армії на полі бою.

"Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сильні та слабкі сторони", – сказав Умєров. 

На основі бойового досвіду держава розробляє рекомендації для виробників озброєння. 

"Саме в Україні відстань від конструкторського бюро до бойового застосування на полі бою є найкоротшою в світі", – додав Умєров.

На останньому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про створення спільного Центру аналізу, підготовки та освіти, що стане першою спільною інституцією України і Альянсу.

Міністр також прозвітував про зміни в системі міністерства оборони, зокрема про аудит ЗСУ та нагляд за поставленою американською зброєю.

Окрім того, триває перевірка постачань продуктів харчування для української армії. За словами Умєрова, тільки за попередні місяці виявили порушень на десятки мільйонів гривень.

"Ми воюємо і перевіряємо, і чуємо всіх. Ми тут працюємо разом з Нацполом, узгоджуємо дії щодо запобіганні порушень речового майна та харчування", – додав він.

Окремо Умєров розповів про зведення фортифікацій. За його словами, наразі обладнали більше ніж декілька тисяч опорних пунктів та вогневих позицій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies