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Камишін: торік Україна виробила втричі більше озброєння, ніж у 2022, а цього року очікується зростання ще в 6 разів

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості розповів про динаміку нарощування українськи х збройних спроможностей. 

Камишін: торік Україна виробила втричі більше озброєння, ніж у 2022, а цього року очікується зростання ще в 6 разів
Олександр Камишін
Фото: скріншот

Торік Україна виробила утричі більше озброєння, ніж у 2022. Спроможності виробництва в 2024 очікуються у шість разів більше від показника 2023-го, заявив міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін на форумі "Україна. Рік 2024". 

Близько половини від цих спроможностей законтрактовані на цей рік. Наразі в Україні діє 100 державних оборонних підприємств, 400 приватних і працюють 300 000 зброярів. 

У 2023 Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів – це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Однак навіть цього недостатньо, аби закрити всі потреби. 

"Наскільки ми б не наростили виробництво на сьогоднішній день в Україні, потреби нашого фронту більші ніж виробничі спроможності і Сполучених Штатів Америки, і Євросоюзу разом узятих", – наголосив міністр.

В умовах дефіциту ресурсів важливо правильно їх розподілити, додав Камишін. 

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