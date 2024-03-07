Урятуватися з Маріуполя. «Обирай не хату — обирай сусідів»

У 2014 році село, де жив Михайло, окупувала Росія. Але чоловік не припинив відкрито підтримувати Україну, тому незабаром став ворогом для оточення. Навесні 2022 року він приїхав до Маріуполя, щоб дізнатися долю своїх рідних.

Фото: надано автором Михайло

«Доноси на мене почали писати ще у 2014 році»

Я жив на Донеччині практично на кордоні: до Росії від мого села якісь чотири кілометри. Росіяни окупували все навколо ще у 2014-му, і хоча бойових дій поблизу не було, я відразу відчув зміни. Усе стало якесь сіре й чуже, і люди швидко стали іншими. Бо пропаганда працювала потужно. Путін одразу дає кожному і телевізор, і пульт, ставить антени, щоб транслювати все це. А от українське телебачення до нас майже не діставало. Сигнал був дуже поганий, і я не розумів, чому за стільки років ніхто не зміг це налагодити. Україна в цьому сенсі недопрацьовувала конкретно.

Нових порядків я не прийняв. Спершу намагався спілкуватися з довколишніми, сподівався переконати, що те, що відбулося, не є добре. Проте дуже швидко зрозумів, що це безглузді зусилля. Доноси на мене почали писати ще у 2014 році, навіть одного разу тягали на допит у ФСБ. На щастя, відпустили. Мабуть, вирішили, що я занадто старий і не становлю небезпеки. Але ставлення до мене в селі стало відверто ворожим.

У Маріуполі жили моя донька, чотири сестри й купа племінників. Періодично я їздив до них, і з кожним роком різниця між тим, як жилося в «денеер» й Україні, ставала все помітнішою. Принаймні для мене.

24 лютого увімкнув телевізор, в українських новинах кажуть — війна. Я був повністю розбитий. Коли не розумієш, що тебе очікує, це важке відчуття, словами цього не поясниш. Якийсь час телебачення працювало, я дивився виступи українських політиків, пам’ятаю Арестовича і його «два-три тижні». Це дещо підносило дух. Маріуполь ще тримався, коли телесигнал у нас пропав. Лишилися радіо й мобільний інтернет, але вони теж працювали нестабільно. Незабаром утратив зв’язок з усіма рідними в Маріуполі. Що там відбувалося, ми знали лише з чуток.

Фото: надано автором Пошкоджена будівля на Морському Бульварі, Маріуполь, весна 2022

У травні опинився в Тельмановому, бачив, як везли воїнів з Азовсталі. Автобуси йшли колонами, а в них замість сидінь були ноші ­— це везли поранених. Також бачив цивільних, яких евакуйовували. Не знаю, куди їх везли. Запам’ятав їхні очі, наче пусті. У магазині зустрів жінку з донькою. Мала відкусила цукерку, а половину поклала в кишеню й сказала: «Це на завтра». Отакі діти виїжджали, привчені цукерку розтягувати на два дні. Скільки та дитина пережила, щоб такого навчитися? Те, що росіяни влаштували в Маріуполі, — це злочин проти людства.

«Страшно було таке бачити, ще страшніше уявляти, як це відбувалося»

У перших числах липня подався до Маріуполя. Я не хотів, але мене умовив товариш. Разом узялися з’ясувати, що сталося з його та моїми родичами. У місто заїхали зі східної сторони, понад морем. Від церкви (тут про собор Архистратига Михайла. — Авт.) перші кілька будинків по Морському бульвару лишилися цілими, а все інше було зруйноване аж до Азовсталі. Від цього видовища можна було просто застигнути. На дорогах стояли розбиті російські танки й БМП. Вочевидь, наші хлопці добре дали їм прикурити.

Фото: тг-канал Маріуполь зараз Розбита військова техніка поблизу Собору Архистратига Михайла

У дворах усюди ми помітили хрести, люди мусили ховати близьких просто під вікнами. Страшно було все це бачити, ще страшніше уявляти, як це відбувалося.

Фото: тг-канал Маріуполь зараз Пошкоджені будівлі поблизу Собору Архистратига Михайла в Маріуполі

У той період розбомблені будинки почали зносити. Їх рештки розвалювали екскаваторами й насипали у вантажівки. Завалів не розбирали, хто загинув у своїх квартирах, там і лишався. Проходячи повз, я бачив людську руку, ще щось схоже на шматки тіл. Це було жахливо. Під’їжджали самоскиди й вивозили це все, як потім з’ясувалося, просто на звалище. Я зауважив, що машини були з Бєлгородської та Брянської областей Росії. Місто заповнили прибулі із Середньої Азії та Кавказу, вони ж працювали на демонтажі будинків.

Фото: тг-канал Маріуполь зараз Пошкоджені будівлі поблизу Собору Архистратига Михайла

На вулиці, де жила одна моя сестра, лишилися тільки дві коробки від будинків. Сестри разом переховувалися в підвалах — якось усе пересиділи й лишилися живі. Чоловік моєї доньки загинув, а сама вона опинилася в Росії. У родини товариша все згоріло, його дружину захопили в полон чеченці, але батьки викупили її. Отакі новини чекали нас.

Сестри вмовляли лишитися в Маріуполі. Але після всього, що я побачив... Пам’ятаю, яким квітучим був Маріуполь до окупації: бульвари та пірси, усе було яскраве й красиве. А тепер усе в руїнах. До того ж сестри вважали, що місто знищили українські війська. Я їм кажу: «Ага, на російських літаках, російськими ракетами, а стріляли українці». Але їм нічого не доведеш. По вулицях уже їздив автобус з величезним телевізором і засмічував мізки. Я полишав Маріуполь з думкою, що більше ніколи туди не повернуся.

Фото: надано автором Могили у подвір'ях будинків на лівобережжі Маріуполя

Фото: тг-канал Маріуполь зараз Пошкоджений Собор Архистратига Михайла

Потім я поїхав до Волновахи, хотів щось дізнатися про друзів: хто живий, хто ні. Зв’язку там не було, зателефонувати було неможливо. Знайшов будинок товариша Сашка, точніше його руїни. Волновахи майже не лишилося. Затримуватися там не було сенсу, я повернувся до себе, в село.

«Я не приховував, що підтримую Україну, і мене за це ненавиділи»

Серед односельців я не приховував, що підтримую Україну, і мене за це ненавиділи. І як це можна приховувати взагалі? Ти розмовляєш з людиною, а вона несе той брєд, який побачила по телевізору. Мені здавалося, що власних думок у них узагалі немає. Вони, як папуги, цитують Соловйова, Скабєєву, Кисельова. А часом не просто повторюють, а навіть вірять у всі ті нісенітниці. Пропаганда працює добре — це треба визнати. Після 24 лютого напруга навколо мене значно посилилася. Жити серед людей, які буквально хочуть тебе вбити, якось некомфортно.

Я вирішив вибиратися на підконтрольну Україні територію. Почав збирати гроші й у листопаді найняв перевізника. За домовленістю маршрут проходив через Тельманове, Донецьк, Луганськ, через Росію до пункту пропуску Колотилівка. Але в дорозі повідомили, що перехід закрили, доведеться їхати через Прибалтику й Польщу.

Фото: EPA/UPG Евакуаційний автобус з прифронтового міста Оріхів прибув в пункт евакуації в Запоріжжі, 02 травня 2022 року

На російському кордоні я застряг на 10 годин. Нашу групу запустили на КПП о 17:00, а випустили звідти о другій ночі. Нас було шестеро, у всіх забрали документи, двері замкнули наручниками, вийти можна було тільки в туалет. Речей мав обмаль, буквально зміна білизни й документи, тому перевіряти там було нічого. Натомість допитували мене прискіпливо. Я думаю, що вони в комп’ютері побачили протокол мого допиту ще 2015 року, тому причепилися.

Змусили заповнювати анкету. Російський офіцер питає: «Чому в графі, чи схвалюєте СВО, нічого не написали?». Бо це провокаційне питання, відповідаю я. «То ви що, за Україну?» — продовжує він. «Так», — кажу.

Я здивувався, але реакція на мої слова була нульова — обличчя наче з каменю. Я ще в радянський час розмовляв з кадебістами, оце була саме та школа. Він по колу ставив одні й ті самі питання, я однаково відповідав. Не знаю, скільки це тривало. Мене вивели в коридор, а через якийсь час просто повернули документи й випхали на латвійську сторону. Потім була Варшава. Тоді нарешті дістався України. З Тельманового я виїхав у понеділок о четвертій ранку, а о другій ночі в п’ятницю був у Львові.

Я прожив у своєму селі дуже багато років, і мені там подобалося. Але довелося кинути все майно й усе господарство, бо жити серед людей, які бажають тобі смерті, вкрай важко. Не думаю, що я колись повернуся в те село. Навіть якщо Україна відвоює свої території, ті люди там усе одно залишаться. Коли я згадую, що зі мною сталося, то на думку приходить прислів’я «Обирай не хату — обирай сусідів».