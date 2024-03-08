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Кількість українських біженців в Канаді сягнула чверті мільйона

Усього затверджено майже мільйон заявок на спеціальну візу.

Кількість українських біженців в Канаді сягнула чверті мільйона

Після початку повномасштабного російського вторгнення Канада прийняла майже чверть мільйона українських біженців. Таку статистику наведено на урядовому сайті країни.

Дані охоплюють тих наших співгромадян, які скористалися програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки", що передбачає отримання візи на проживання, роботу, фінансову допомогу та тимчасове поселення.

Усього за цією програмою було подано понад 1,2 мільйона заявок, з яких майже мільйон схвалено. Проте станом на зараз до Канади прибули 250 тисяч українців. 

Наразі програма отримання візи вже не діє, усім, хто подавав заявки, потрібно приїхати до країни не пізніше останнього дня березня. 

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