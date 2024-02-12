F-16 можуть збивати безпілотники та ракети, але треба практика, - Ігнат

Винищувачі F-16 мають радари та озброєння, здатне збивати як безпілотники, так і ракети, але потрібно все це відпрацьовувати на практиці.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
"Наскільки будуть ефективні F-16, про це багато зараз говорять. Пілоти відпрацьовують у повітряному просторі певні тактичні прийоми, щоб протидіяти як безпілотникам, так і ракетам. Винищувачі F-16 мають відповідні радари, авіаційне озброєння, здатне збивати такі цілі, як безпілотники та крилаті ракети, але це все треба відпрацьовувати на практиці", - сказав Ігнат.
Він зауважив, що такої практики у світі не так багато, щоб перехоплювати такі типи повітряних цілей. В Україні також "багато чого відбувається вперше".
"Це - і робота по тих самих «Кинджалах», крилатих і балістичних ракетах. Тому власне весь світ спостерігає за Україною, і тому сподіватимемось, що F-16 будуть доволі ефективними", - зазначив речник Повітряних сил.
Передача України винищувачів F-16
- Про те, що Україна отримає омріяні американські винищувачі F-16, стало відомо ще торік навесні. Їх мають передати Нідерланди разом із Данією та Норвегією. Станом на зараз українські пілоти проходять навчання.
- Окрім цих трьох країн, ще низка партнерів допомагають українцям із тренуваннями.
- Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать навчання на F-16 до кінця цього року.
- Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж збиралися.