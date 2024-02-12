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F-16 можуть збивати безпілотники та ракети, але треба практика, - Ігнат

Пілоти відпрацьовують певні тактичні прийоми, щоб протидіяти як ворожим дронам, так і ракетам.

F-16 можуть збивати безпілотники та ракети, але треба практика, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Винищувачі F-16 мають радари та озброєння, здатне збивати як безпілотники, так і ракети, але потрібно все це відпрацьовувати на практиці.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Наскільки будуть ефективні F-16, про це багато зараз говорять. Пілоти відпрацьовують у повітряному просторі певні тактичні прийоми, щоб протидіяти як безпілотникам, так і ракетам. Винищувачі F-16 мають відповідні радари, авіаційне озброєння, здатне збивати такі цілі, як безпілотники та крилаті ракети, але це все треба відпрацьовувати на практиці", - сказав Ігнат.

Він зауважив, що такої практики у світі не так багато, щоб перехоплювати такі типи повітряних цілей. В Україні також "багато чого відбувається вперше".

"Це - і робота по тих самих «Кинджалах», крилатих і балістичних ракетах. Тому власне весь світ спостерігає за Україною, і тому сподіватимемось, що F-16 будуть доволі ефективними", - зазначив речник Повітряних сил. 

Передача України винищувачів F-16

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