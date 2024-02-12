Ізраїль вдарив по місту Рафах на кордоні з Єгиптом і звільнив двох заручників

Армія оборони Ізраїлю сьогодні вночі вдарила по місту Рафах, що розташоване на півдні Сектора Гази на кордоні з Єгиптом.
Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у Телеграмі.
Ізраїль завдав “серію ударів у районі Шабура на півдні Сектора Гази”, зазначили військові.
Шабура – це район міста Рафах.
Ізраїль також повідомив, що під час спільної операції Сил оборони з Рафаху вдалося врятувати із полону двох заручників, яких ХАМАС викрав 7 жовтня. Обидва перебувають у хорошому медичному стані.
Газета Times of Israel з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявила, що під час цієї ізраїльської атаки загинули щонайменше 52 людини. Ці дані перевірити неможливо.
- Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться в місто Рафах на кордоні з Газою. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
- Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
- Понад половина 2,3-мільйонного населення анклаву втекли до Рафаху, щоб уникнути бойових дій в інших районах, і скупчилися в розгалужених наметових таборах і притулках під керівництвом ООН поблизу кордону.
- Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.