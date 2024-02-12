Ізраїль вдарив по місту Рафах на кордоні з Єгиптом і звільнив двох заручників

Армія оборони Ізраїлю сьогодні вночі вдарила по місту Рафах, що розташоване на півдні Сектора Гази на кордоні з Єгиптом.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у Телеграмі.

Ізраїль завдав “серію ударів у районі Шабура на півдні Сектора Гази”, зазначили військові.

Шабура – це район міста Рафах.

Ізраїль також повідомив, що під час спільної операції Сил оборони з Рафаху вдалося врятувати із полону двох заручників, яких ХАМАС викрав 7 жовтня. Обидва перебувають у хорошому медичному стані.

Газета Times of Israel з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявила, що під час цієї ізраїльської атаки загинули щонайменше 52 людини. Ці дані перевірити неможливо.

Фото: EPA/UPG Палестинці отримали поранення унаслідок авіаударів Ізраїлю по місті Рафах біля кордону з Єгиптом, 12 лютого 2024 року