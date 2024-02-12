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Ізраїль вдарив по місту Рафах на кордоні з Єгиптом і звільнив двох заручників

Єрусалиму вдалося врятувати двох заручників ХАМАСу, повідомляє ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю сьогодні вночі вдарила по місту Рафах, що розташоване на півдні Сектора Гази на кордоні з Єгиптом.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу у Телеграмі.

Ізраїль завдав “серію ударів у районі Шабура на півдні Сектора Гази”, зазначили військові.

Шабура – це район міста Рафах.

Ізраїль також повідомив, що під час спільної операції Сил оборони з Рафаху вдалося врятувати із полону двох заручників, яких ХАМАС викрав 7 жовтня. Обидва перебувають у хорошому медичному стані.

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Газета Times of Israel з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявила, що під час цієї ізраїльської атаки загинули щонайменше 52 людини. Ці дані перевірити неможливо.

Палестинці отримали поранення унаслідок авіаударів Ізраїлю по місті Рафах біля кордону з Єгиптом, 12 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG
Палестинці отримали поранення унаслідок авіаударів Ізраїлю по місті Рафах біля кордону з Єгиптом, 12 лютого 2024 року

  • Єгипет погрожує призупинити мирний договір 1979 року з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться в місто Рафах на кордоні з Газою. Бойові дії там можуть призвести до закриття основного маршруту постачання допомоги на територію.
  • Бойовики ХАМАСу заявили, що будь-яке вторгнення в Рафах "підірве" переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту та Катару, спрямовані на припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників.
  • Понад половина 2,3-мільйонного населення анклаву втекли до Рафаху, щоб уникнути бойових дій в інших районах, і скупчилися в розгалужених наметових таборах і притулках під керівництвом ООН поблизу кордону. 
  • Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що на території РАФАХу розташовано чотири батальйони хамасівців.
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