У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України

Ще один український спортсмен Артем Козаченко - в реанімації.

У Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков.

Про це повідомила Федерація баскетболу України та Києва.

За повідомленням, напад стався у Дюссельдорфі ввечері 10 лютого.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці", - йдеться в повідомленні.

Козаченко наразі залишається в реанімації.

У ФБК уточнили, що місцева поліція розслідує справу. Інші подробиці поки що невідомі. МЗС України ситуацію ще не коментувало.