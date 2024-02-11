Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Жителі села Космач подали заяву до поліції про “приниження честі та гідності” через відео їх нападу на автомобіль
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Унаслідок нічної атаки на Харків загинули семеро осіб. Кількість постраждалих збільшилася до 57 (оновлено)
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Зеленський призначив головою Генштабу генерал-майора Анатолія Баргилевича
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill
ГоловнаСвіт

Шарль Мішель відреагував на заяву Трампа про НАТО (оновлено)

Президент Євроради нагадав, що НАТО вже 75 років дбає про безпеку європейців, американців та канадців. Також заяви Трампа засудили і інші чиновники.

Шарль Мішель відреагував на заяву Трампа про НАТО (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на заяви Дональда Трампа про те, що він "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання. 

Заяву Мішель опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

Президент Євроради написав, що Північноатлантичний альянс вже 75 років забезпечує безпеку та процвітання для американців, канадців і європейців.

"Нерозважливі заяви про безпеку НАТО і солідарність за ст. 5 Північноатлантичного інтересу – це в інтересах лише Путіна. Це не додасть миру та безпеки у нашому світі. Навпаки, це лише додатково підкреслює, що ЄС потрібно негайно розвивати стратегічну автономію та інвестувати в оборону. І підтримувати наш альянс міцним", – написав Мішель. 

Він не згадав про Дональда Трампа, проте очевидно, що його заява є відповіддю на скандальні слова експрезидента США. 

Крім Мішеля, заяви Трампа розкритикували і інші чиновники. 

Єнс Столтендберг, генсек НАТО, заявив, що такі припущення підривають безпеку. 

"Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у письмовій заяві, передає The Guardian.

Він додав, що будь-яку атаку на НАТО зустрінуть об'єднаною і сильною відповіддю.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що девіз НАТО "один за всіх, усі за одного" є конкретним зобов’язанням. 

"Підрив довіри до країн-союзників означає послаблення всієї НАТО", – написав він у X (Twitter). Він сказав, що жодна виборча кампанія не є приводом для гри з безпекою Альянсу".

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало повідомлення "Один за всіх і всі за одного" з хештегом #StrongerTogether у своєму X (Twitter).

  • Ймовірний кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань. Він зробив цю заяву під час передвиборчого мітингу в Конвеї, штат Південна Кароліна, напередодні первинних виборів президента від Республіканської партії штату 24 лютого.
  • У Білому домі назвали ці заяви "жахливими та безглуздими". 
  • Раніше Трамп заявляв, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною.
  • Також він відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і не захотів бажати Україні перемоги та заявив, що зможе зупинити війну за 24 години.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies