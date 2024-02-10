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Handelsblatt: НАТО хоче координувати поставки зброї до України

В Альянсі остерігаються перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США.

Handelsblatt: НАТО хоче координувати поставки зброї до України
18-та зустріч у форматі "Рамштайн" 23 січня 2024 року
Фото: Пресслужба Міноборони України

НАТО хоче взяти на себе координацію поставок зброї для України, оскільки ппобоюються перемоги Трампа на президентських виборах у США. 

Про це пише Handelsblatt з посиланням на представників уряду та дипломатів. 

За даними Handelsblatt, плани переведення формату "Рамштайн" під координацію НАТО були розроблені радником США з безпеки Джейком Салліваном і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і обговорювалися в колах НАТО лише цього тижня.

Досі військову допомогу Україні координували США, для цього, зокрема, було створено так званий формат "Рамштайн", під час якого Україні надають підтримку. 

Однак зараз очевидно відбувається пошук альтернативного механізму. На це вплинули побоювання щодо можливого повернення до Білого дому Дональда Трампа.

Як зазначає видання, такий крок був би "вибуховим", адже з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО робить великий акцент на тому, що постачання зброї Українській державі є суверенним рішенням окремих країн-членів, а не програмою Альянсу.

Відповідну концепцію підтримують східноєвропейські держави, а також Велика Британія і Франція. 

Німецький уряд налаштований скептично. У ФРН думають, що альянс слугуватиме наративу Кремля війну НАТО з Росією. 

  • Наступна зустріч контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована вже наступного дня.
  • Рада Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, яка відбудеться у рамках дводенної зустрічі НАТО в Брюсселі, збереться 15 лютого.
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