Сенат США проголосував за розгляд законопроєкту фінансування для України, – The Hill

Голоси розподілилися на 64 "за" та 19 "проти", щоб перейти до роботи над законопроєктом.

У п'ятницю ввечері, 9 лютого, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення додаткової допомоги іноземним державам, зокрема Україні: 64 голоси проти 19.

Над законопроєктом будуть працювати протягом вихідних, — пише видання The Hill.

Сенатори проголосували після переговорів протягом дня щодо поправок до законодавства. Тепер Сенат чекає низка голосувань у вихідні, перш ніж перейти до остаточного ухвалення.

Голоси розподілилися на 64 "за" та 19 "проти", щоб перейти до роботи над законопроєктом.

Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів і двоє незалежних сенаторів, щоб офіційно почати обговорення закону. Тепер законопроєкт буде ближчим до проходження верхньої палати.

За інформацією видання, сенатори проголосували за розгляд законопроєкту допомоги Україні, Ізраїлю та інших пріоритетів національної безпеки на суму 95,3 мільярда доларів. Раніше він "вартував" 118 мільярдів доларів, проте у документ внесли правки, однією з яких було виключення питання фінансування безпеки кордонів США.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер закликав республіканців працювати з ним, щоб досягти угоди щодо поправок аби сенатори швидше просували цей законопроєкт.

"Ми збираємося продовжувати роботу над цим законопроєктом, доки роботу не буде виконано", — сказав Шумер.

У законопроекті прописані 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав своїх колег просувати законопроект, нагадавши колегам, що вони несуть "обов’язок" "забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили".

Він зазначив, що республіканці в Сенаті змінили запит президента Байдена на фінансування, зазначивши, що законодавство вимагатиме від адміністрації визначити конкретні цілі, вимоги та показники допомоги Україні.

Подолання процедурної перешкоди дозволить сенаторам внести зміни до законодавства.