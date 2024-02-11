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У Фінляндії відбувається другий тур президентських виборів

Під час опитувань громадської думки, проведених після першого туру, виборці також віддавали перевагу експрем'єру Олександру Стуббу.

У Фінляндії відбувається другий тур президентських виборів
вибори у Фінляндії
Фото: EPA/UPG

У Фінляндії сьогодні, 11 лютого, проходить другий тур виборів президента країни. Попередні результати голосування мають озвучити пізно ввечері, пише "Радіо Свобода"

У першому турі з дев'яти претендентів 55-річний експрем'єр Олександр Стубб, який представляє правоцентристську національну коаліційну партію, набрав 27,2% голосів, а незалежний кандидат, підтриманий партією "Зелених", 65-річний ексглава МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%.

Під час опитувань громадської думки, проведених після першого туру, виборці також віддавали перевагу Стуббу. Так, за підсумками проведеного цього тижня на замовлення порталу Yle опитування, він випереджає Хаавісто.

Обидва претенденти під час передвиборчої кампанії продемонстрували відносно схожу позицію щодо основних міжнародних тем. Вони дотримуються пронатовського й антиросійського курсу, виступають за продовження санкційного тиску на Росію і військову підтримку України.

Одразу після завершення голосування буде оголошено результати дострокового голосування, загальні попередні підсумки оголосять, як очікується, приблизно о 23  годині.

Вибори у Фінляндії

  • 28 січня в країні завершився перший тур президентських виборів. Виборча комісія опрацювала 100% бюлетенів.
  • Лідером голосування став колишній прем'єр-міністр Олександр Стубб, який набрав 27,2% голосів виборців. На другому місці - колишній глава МЗС Пекка Хаавісто (25,8%). На третьому — спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо (19%).
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