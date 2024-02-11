Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі

Сенатор-демократ США Кріс Мерфі заявив у коментарі CBS, що, на його думку, Сенат зможе ухвалити законопроєкт, який включає фінансування України, до початку-середини наступного тижня, передає CNN.

Сенат у неділю, 11 лютого, просунувся на крок ближче до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Відбулося ключове голосуванням за просування пакету - сенатори підтримали припинення дебатів та внесення поправок до документа.

Сенат працює над законопроектом упродовж цих вихідних, але до остаточного голосування можуть минути ще декілька днів. Він спершу подолав критичний поріг у 60 голосів для просування законопроєкту, тоді провів ще одне процедурне голосування у п'ятницю й дебати у суботу.

Нині Сенат працює весь день.

Якщо законопроєкт зрештою ухвалять, його розглядатиме Палата представників, де незрозуміла доля документа, адже чимало республіканців виступають проти подальшої допомоги Україні.

Час недільного голосування у Сенаті може співпасти зі Суперкубом 2024 року, коли розпочнеться гра Chiefs проти 49ers у Лас-Вегасі. Тому обладнали кімнату зі столами й телевізорами поруч із залом Сенату на випадок, якщо палата засідатиме у момент гри.