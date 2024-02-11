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Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі

11 лютого в Сенаті відбулося ключове голосуванням за просування пакету.

Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Фото: betterworldcampaign.org

Сенатор-демократ США Кріс Мерфі заявив у коментарі CBS, що, на його думку, Сенат зможе ухвалити законопроєкт, який включає фінансування України, до початку-середини наступного тижня, передає CNN.

Сенат у неділю, 11 лютого, просунувся на крок ближче до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні та Ізраїлю. Відбулося ключове голосуванням за просування пакету - сенатори підтримали припинення дебатів та внесення поправок до документа.

Сенат працює над законопроектом упродовж цих вихідних, але до остаточного голосування можуть минути ще декілька днів. Він спершу подолав критичний поріг у 60 голосів для просування законопроєкту, тоді провів ще одне процедурне голосування у п'ятницю й дебати у суботу.

Нині Сенат працює весь день.

Якщо законопроєкт зрештою ухвалять, його розглядатиме Палата представників, де незрозуміла доля документа, адже чимало республіканців виступають проти подальшої допомоги Україні.

Час недільного голосування у Сенаті може співпасти зі Суперкубом 2024 року, коли розпочнеться гра Chiefs проти 49ers у Лас-Вегасі. Тому обладнали кімнату зі столами й телевізорами поруч із залом Сенату на випадок, якщо палата засідатиме у момент гри.

  • 8 лютого Сенат США під час другого процедурного голосування прийняв розгляд законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.
  • Білий дім ще з грудня наголошував, що в США закінчуються гроші для оборонної підтримки українців. Адміністрація Джо Байдена пішла на поступки республіканцям у питання міграційної реформи, і демократи разом із ними працювали над компромісним законопроєктом, що дозволив би профінансувати міжнародну допомогу і внутрішній кордон. Однак республіканці, попри це, вирішили надати на розгляд законопроєкт із допомогою винятково Ізраїлю – його "провалили" ще на етапі Розгляду в Палаті представників.
  • У п'ятницю ввечері, 9 лютого, Сенат США проголосував за офіційний початок обговорення додаткової допомоги іноземним державам, зокрема Україні: 64 голоси проти 19.
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