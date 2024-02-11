Європі треба більше інвестувати в оборону перед загрозою Росії для НАТО, - глава МЗС Франції

Європі треба більше інвестувати в оборону, посилюватися у військовому плані перед загрозою Росії для НАТО.

Так думку озвучив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю виданню Ouest-France, польській газеті Gazeta Wyborcza та німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung.

На запитання, чи західні країни мають інвестувати більше у свою оборону, Сежурне відповів ствердно і додав, що Франція вже почала знову збільшувати свої інвестиції.

"У двох законах про війську програму ми подвоїли кошти, що виділяються на нашу оборону. Якщо тема є екзистенційною для Євросоюзу, то це означає, що від неї залежить наша колективна безпека. У нинішньому геополітичному контексті в наших інтересах ставити собі правильні питання. Мати військові бюджети, які дозволять нам протистояти загрозі. Організувати нашу європейську оборону більш узгоджено. Це французька пропозиція, яка сьогодні набуває ще більшого значення", - сказав Сежурне.

Він підкреслив, що "ми маємо збільшити наші зусилля" і що "ми, як європейці, маємо знайти гарантії безпеки".

"Нам доведеться домовитися про подальше об'єднання нашої військової техніки, налагодження взаємодії між нашими арміями та поступове забезпечення більшої військової інтеграції у виробничих та експлуатаційних питаннях. Це очевидна частина нашої програми європейського суверенітету", - сказав французький міністр.

Він також заявив, що попри погрози Дональда Трампа, який хоче знову стати президентом США, вийти з НАТО, можна з цим політиком домовитися.

"Не можна сказати, що навіть якби республіканці перемогли, нам не вдалося б їх переконати... Але це правда, що ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв. І ми тим більше переконливі, якщо говоритимемо на рівних, щоб нас поважали. Нам потрібно стати сильнішими у військовому відношенні. Я думаю, що ми завжди зможемо переконати", - сказав Сежурне і додав, що за потреби доведеться прикласти великі зусилля, щоби переконати і Трампа.