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NYT: У НАТО міркують про подальшу долю Альянсу в разі перемоги Трампа на виборах у США

У німецькому уряді вважають, що повернення до звичних відносин з путінською Росією неможливе.

NYT: У НАТО міркують про подальшу долю Альянсу в разі перемоги Трампа на виборах у США
Фото: EPA/UPG

У НАТО обмірковують подальшу долю Альянсу в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, передає "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Блок побоюється негативних наслідків, якщо Трамп у разі обрання вирішить відмовитися від лідерства США у НАТО.

За інформацією NYT, німецькі посадовці неформально обговорюють із колегами той факт, чи зможе структура Альянсу вижити без Штатів. Німецька сторона відзначає, що найкраща стратегічна надія російського диктатора Володимира Путіна – це розкол НАТО.

При цьому в німецькому уряді вважають, що повернення до звичних відносин з путінською Росією неможливе. Також у ФРН не очікують значного прогресу у війні в Україні у 2024 році, занепокоєні наслідками можливої перемоги Росії у війні та песимізмом з приводу продовження підтримки України Вашингтоном.

Неназвані німецькі урядовці, зазначає NYT, заявили - якщо фінансування США вичерпається і Росія переможе, то її наступною ціллю буде хтось ближче до Берліна.

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