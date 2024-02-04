Raiffeisen Bank досі продовжує розглядати вихід з Росії

Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
Про це розповів голова правління RBI Йоганн Штробль, підбиваючи бізнес-показники за 2023 рік, передає Укрінформ.
"Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення", - сказав Штробль.
За даними банківської групи, "з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в Росії скоротився на 56%". Водночас станом на кінець 2023 року він все ще становив 6 млрд євро. Крім того, RBI "значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з Росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії Райффайзенбанк".
Поруч з цим в "Райффайзен Банк Інтернаціональ" підтвердили намір викупити через свою російську "дочку" заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag, що "ще більше знизить ризики RBI від його російського бізнесу".
"Процес узгодження транзакції зі Strabag йде за графіком. Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів. Ми очікуємо, що закриття відбудеться в першому кварталі 2024 року", - зазначив Штробль.
Загалом минулого року "Райффайзен Банк Інтернаціональ" отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 млрд євро, суттєво покращивши показники капіталу. При цьому консолідований чистий прибуток без урахування внесків з Росії та Білорусі становив 997 млн євро.
Чому RBI не виходить із російського ринку
- У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
- Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
- Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
- Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
- У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.