Raiffeisen Bank досі продовжує розглядати вихід з Росії

"Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення".

Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.

Про це розповів голова правління RBI Йоганн Штробль, підбиваючи бізнес-показники за 2023 рік, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення", - сказав Штробль.

За даними банківської групи, "з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в Росії скоротився на 56%". Водночас станом на кінець 2023 року він все ще становив 6 млрд євро. Крім того, RBI "значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з Росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії Райффайзенбанк".

Поруч з цим в "Райффайзен Банк Інтернаціональ" підтвердили намір викупити через свою російську "дочку" заморожені акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag, що "ще більше знизить ризики RBI від його російського бізнесу".

"Процес узгодження транзакції зі Strabag йде за графіком. Ми подали всі необхідні документи до відповідних органів. Ми очікуємо, що закриття відбудеться в першому кварталі 2024 року", - зазначив Штробль.

Загалом минулого року "Райффайзен Банк Інтернаціональ" отримав консолідований прибуток у розмірі 2,386 млрд євро, суттєво покращивши показники капіталу. При цьому консолідований чистий прибуток без урахування внесків з Росії та Білорусі становив 997 млн євро.

Чому RBI не виходить із російського ринку