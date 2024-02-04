Канада заборонила іноземцям купувати житло до 1 січня 2027 року

Уряд стурбований, що громадян країни витіснять з місцевого ринку житла, тому продовжив дію заборони.

Канада продовжила заборону на придбання житла іноземцями до 1 січня 2027 року, передає Bloomberg.

Наразі ринок нерухомості країни починає виявляти ознаки відновлення, і це викликає стурбованість щодо його вартості в таких містах, як Торонто й Ванкувер.

Уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вперше заборонив неканадцям купувати нерухомість у 2022 році. Термін дії цього обмеження спливає 1 січня 2025 року.

"Продовживши заборону для іноземних покупців, ми забезпечимо, щоб будинки використовували як житло для канадських сімей і не перетворювалися на спекулятивний клас фінансових активів", - заявила міністр фінансів Христя Фріланд, додавши, що уряд стурбований тим фактом, що канадців витісняють з місцевих ринків житла.

Базова ціна будинку у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів (542 500 доларів США), збільшившись на 36% за п'ять років.