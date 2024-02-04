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У Намібії віцепрезидент склав присягу

Нанголо Мбумба керуватиме державою до президентських виборів.

У Намібії віцепрезидент склав присягу
Нанголо Мбумба
Фото: EPA/UPG

У Намібії за кільканадцять годин після смерті президента Хаге Гейнгоба склав присягу віцепрезидент Нанголо Мбумба, передає BBC.

Мбумба перебуватиме на цій посаді до президентських виборів, які відбудуться цього року.

"Я не збираюся брати участь у виборах, тож не панікуйте", — сказав він на швидко організованій церемонії приведення до присяги.

Віддаючи шану своєму попереднику, Мбумба заявив, що "наша нація залишається спокійною та стабільною завдяки керівництву президента Гейнгоба, який був головним архітектором конституції".

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