Помер президент Намібії

У Намібії помер 82-річний президент Хаге Гейнгоб у якого напередодні діагностували рак.

Про це пише Reuters.

Хаге Гейнгоб очолював малонаселену південноафриканську країну з 2015 року. До президентських і парламентських виборів, що відбудуться наприкінці року, країною керуватиме віце-президент Нанголо Мбумба.

Гейнгоб переміг на виборах 2014 року, отримавши 87% голосів, але ледь уникнув другого туру, набравши дещо більше половини голосів під час голосування в листопаді 2019 року.

Ці вибори відбулися після скандалу з хабарництвом в уряді, коли, за повідомленнями місцевих ЗМІ, чиновники нібито надали квоти на вилов ставриди найбільшій риболовецькій фірмі Ісландії Samherji в обмін на "відкати". Це призвело до того, що два міністри пішли у відставку.

З 1884 по 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися з 2015 року.