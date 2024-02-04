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Помер президент Намібії

82-річний президент Намібії Хаге Гейнгоб помер у лікарні після лікування раку.

Помер президент Намібії
Фото: EPA/UPG

У Намібії помер 82-річний президент Хаге Гейнгоб у якого напередодні діагностували рак. 

Про це пише Reuters.

Хаге Гейнгоб очолював малонаселену південноафриканську країну з 2015 року. До президентських і парламентських виборів, що відбудуться наприкінці року, країною керуватиме віце-президент Нанголо Мбумба.  

Гейнгоб переміг на виборах 2014 року, отримавши 87% голосів, але ледь уникнув другого туру, набравши дещо більше половини голосів під час голосування в листопаді 2019 року.

Ці вибори відбулися після скандалу з хабарництвом в уряді, коли, за повідомленнями місцевих ЗМІ, чиновники нібито надали квоти на вилов ставриди найбільшій риболовецькій фірмі Ісландії Samherji в обмін на "відкати". Це призвело до того, що два міністри пішли у відставку.

  • З 1884 по 1915 роки Намібія була німецької колонією. Після повстання серед народів гереро і нама німецькі колоніальні війська в період між 1904 і 1907 роком вбили кілька десятків тисяч осіб. Переговори про визнання цих дій геноцидом велися з 2015 року. 
  • У 2021 році Німеччина визнала свою провину в геноциді двох народів у Намібії.
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