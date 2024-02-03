США знищили шість протикорабельних ракет хуситів

Сьогодні, 3 лютого, США завдала чергового удару по хуситах на території Ємену, атакувавши шість протикорабельних ракет, які становили загрозу для комерційних суден і кораблів США в регіоні.
Про це повідомило Центральне командування збройних сил США (CENTCOM).
Як йдеться у повідомленні, приблизно о 19:20 за часом Сани сили самооборони CENTCOM завдали ударів по шести протикорабельним крилатим ракетам хуситів, готовим до запуску на судна в Червоному морі.
"Збройні сили США виявили крилаті ракети на територіях, підконтрольних хуситам, і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу комерційним суднам і кораблям ВМС США в регіоні", – додали у американському відомстві.
USCENTCOM Destroys Six Anti-Ship Cruise Missiles in Yemen— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024
On Feb. 3, at approximately 7:20 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted strikes in self-defense against six Houthi anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea. U.S. forces… pic.twitter.com/W9BVxiYedU
- Єменські хусити атакують комерційні та військові судна в Червоному морі. Атаки почалися після спалаху війни між Ізраїлем і ХАМАС.
- США і Велика Британія відправили в Червоне море свої кораблі, аби боротися з хуситськими нападами. Ситуація в Червоному морі ставить під загрозу світові торговельні шляхи і в тому числі загрожує українському експорту зерна.
- Нещодавно американському військовому кораблю в Червоному морі ледь вдалося уникнути влучання хуситської ракети. Судно застосувало "останню лінію оборони" ВМС – передову систему, яку використали вперше.
- Наприкінці січня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені після того, як 10 днів атак ударів не змогли зупинити атаки угруповання на судна у Червоному морі.