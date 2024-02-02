Французький перевізник зупиняє транзит через Червоне море, - Reuters

Французька судноплавна група CMA CGM призупинила транзит своїх суден через Червоне море.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Це рішення було прийнято після останніх нападів єменських бойовиків-хуситів на судна, включно з нападом цього тижня на конвой з кораблями CMA CGM.
Таким чином CMA CGM приєднується до інших великих судноплавних компаній у припиненні транзиту через південну частину Червоного моря, порушуючи основний шлях торгівлі між Азією та Європою.
Компанія вже перенаправила деякі свої судна навколо південної Африки, але продовжувала відправляти деякі кораблі через Червоне море, зокрема за підтримки конвою французького флоту.
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