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Французький перевізник зупиняє транзит через Червоне море, - Reuters

Це рішення було прийнято після останніх нападів єменських бойовиків-хуситів.

Французька судноплавна група CMA CGM призупинила транзит своїх суден через Червоне море.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Це рішення було прийнято після останніх нападів єменських бойовиків-хуситів на судна, включно з нападом цього тижня на конвой з кораблями CMA CGM.

Таким чином CMA CGM приєднується до інших великих судноплавних компаній у припиненні транзиту через південну частину Червоного моря, порушуючи основний шлях торгівлі між Азією та Європою.

Компанія вже перенаправила деякі свої судна навколо південної Африки, але продовжувала відправляти деякі кораблі через Червоне море, зокрема за підтримки конвою французького флоту.

  • Хусити атакували нафтовий танкер Marlin Luanda в Аденській затоці в ніч на 27 січня. Удар спричинив пожежу в одному з вантажних відсіків, для її локалізації використали протипожежне обладнання. 

  • За інформацією США, танкер був уражений протикорабельною ракетою.

  • Атакований хуситами нафтовий танкер йшов під прапором Маршаллових островів.

  • Танкер компанії "Trafigura", який атакували хусити на виході із Червоного моря, перевозив російську нафту.

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