"Росії доведеться відповідати за свої злочини": Франції підтвердила загибель двох її волонтерів в Україні

Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Він повідомив, що ще троє волонтерів були поранені. Всі вони надавали гуманітарну підтримку.

"Російське варварство вдарило по цивільних в Україні. За свою відданість українцям двоє французьких гуманітаріїв заплатили життям. Троє поранених. Мої думки з ними та їхніми близькими. Франція стоїть на їхньому боці. Росії доведеться відповідати за свої злочини", – сказав він.