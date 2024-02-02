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"Росії доведеться відповідати за свої злочини": Франції підтвердила загибель двох її волонтерів в Україні

Ще троє громадян Франції були поранені. 

Франція підтвердила загибель двох її волонтерів унаслідок російського удару по Херсонській області. Відповідні дані оприлюднив міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Він повідомив, що ще троє волонтерів були поранені. Всі вони надавали гуманітарну підтримку.

"Російське варварство вдарило по цивільних в Україні. За свою відданість українцям двоє французьких гуманітаріїв заплатили життям. Троє поранених. Мої думки з ними та їхніми близькими. Франція стоїть на їхньому боці. Росії доведеться відповідати за свої злочини", – сказав він.

  • Учора російська армія вдарила по Бериславу в Херсонській області. Загинули двоє людей – волонтери із Франції, поранення отримали четверо. Це троє французів і один українець – активіст українського представництва організації. 
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