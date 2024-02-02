Йдетьс про квартиру у центрі Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси в окупованому Криму.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Мова йде про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де зараз проживає Царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості - майже пів мільярда гривень.

Блокування активів Царьова дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

За даними слідства, після захоплення Криму Царьов переоформив свій санаторій відповідно до законодавства РФ. Таким чином він регулярно сплачує гроші до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Крім того Царьов уклав договір з підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України). Раніше СБУ кваліфікувала його дії за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.