Вбивство чоловіка у парку “Кіото”: рецидивіст отримав 14 років тюрми

32-річний рецидивіст засуджений до 14 років в'язниці за вбивство чоловіка у парку “Кіото”. Чоловік раніше вже відбував покарання за вбивство.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокурором в суді доведено, що в червні 2023 року уродженець Кіровоградської області, перебуваючи на території парку "Кіото", розташованому в Деснянському районі столиці, вчинив умисне вбивство 48-річного чоловіка.

Так, під час спільного вживання алкоголю між чоловіками стався словесний конфлікт, де останнім "аргументом" став лом. Обвинувачений схопив його та почав наносити потерпілому удари по різних частинах тіла та по голові, внаслідок чого останній помер на місці.

Засуджений лише за півроку до скоєння вбивства у парку звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство. Загалом 32-річний чоловік був засудженим чотири рази.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік отримав 10 років тюрми за те, що кинув гранату в групу молодих людей у парку Кіото.