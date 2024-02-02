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За добу росіяни 279 разів обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей

Окупанти поцілили у житлові квартали.

За добу росіяни 279 разів обстріляли Херсонщину, загинули двоє людей
Херсонщиина, обстріл (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу російська армія здійснила 279 обстрілів Херсонської області. В результаті загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 279 обстрілів, випустивши 1606 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів", – написав він у Telegram.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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