Оперативники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему, фігуранти якої організували незаконний виїзд чоловіків за кордон. Для цього використовувалась громадська організація.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що за допомогою “благодійників” Україну покинули понад 100 осіб. Майже 50 з них не повернулися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки фонду, мобільні телефони та копії документів закордонних паспортів.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам, речові докази досліджуються.