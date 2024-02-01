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Прикордонники розкрили схему переправлення чоловіків за кордон під прикриттям благодійної організації

Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам.

Прикордонники розкрили схему переправлення чоловіків за кордон під прикриттям благодійної організації
Слідчі дії у громадській організації
Фото: Скріншот з відео

Оперативники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему, фігуранти якої організували незаконний виїзд чоловіків за кордон. Для цього використовувалась громадська організація. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що за допомогою “благодійників” Україну покинули понад 100 осіб. Майже 50 з них не повернулися.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки фонду, мобільні телефони та копії документів закордонних паспортів. 

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Правоохоронці повідомили про підозру трьом фігурантам, речові докази досліджуються.

  • Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Посадовці продавали ухилянтам "посвідчення моряка".
  • Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.
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