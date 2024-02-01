Уряд удосконалив і роз’яснив процеси оборонних закупівель через Prozorro

Кабінет Міністрів України удосконалив процедуру здійснення оборонних закупівель, зокрема, через систему Prozorro. У системі запроваджується новий інструмент – рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу (ДП Міноборони “Агенція у сфері оборони”) та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як зазначили у Кабміні, нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.

"Сьогодні Уряд ухвалив дуже важливе рішення, покликане посилити прозорість в оборонних закупівлях, забезпечити наш оборонний сектор якісними товарами та послугами за конкурентними цінами", – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що до роботи з підготовки документу були залучені всі дотичні сторони – міністерства економіки, оборони, цифрової трансформації, інші міністерства та відомства, громадські та галузеві організації, українські виробники.

Рішення запроваджує нові інструменти закупівель у системі Prozorro та пропонує нові можливості для учасників.

"Водночас ми підтримуємо можливості та інструменти для контролю за процедурами з боку громадськості та зберігаємо жорсткі запобіжники проти корупційних зловживань. При цьому рішення дозволяє забезпечити на високому рівні захист чутливої інформації, а отже безпеку як виробників, так і захисників, що є ключовою умовою", – додала міністерка.

В уряді також роз’яснили ключові особливості нового механізму державних оборонних закупівель за рамковими угодами:

За рамковими угодами можуть здійснюватися закупівлі товарів та послуг вартістю 200 тис грн чи вище, р обіт вартістю 1,5 млн грн чи вище.

чи вище, р Закупівлі за таким механізмом здійснюватимуться ДОТ (ДП Міноборони "Агенція закупівель у сфері оборони") та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації у системі Prozorro. Зокрема за такою процедурою будуть проводитися закупівлі паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, військової форми, а також дронів на потреби Сил Оборони.

ДОТ (ДП Міноборони "Агенція закупівель у сфері оборони") та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації у системі Prozorro. Зокрема за такою процедурою будуть проводитися закупівлі паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, військової форми, а також дронів на потреби Сил Оборони. На першому етапі проводиться кваліфікація кандидатів на участь в закупівлях за рамковою угодою, за підсумками якої визначаються учасники. Пройти кваліфікацію та долучитися до участі можна у будь-який момент протягом дії рамкової угоди.

проводиться кваліфікація кандидатів на участь в закупівлях за рамковою угодою, за підсумками якої визначаються учасники. Пройти кваліфікацію та долучитися до участі можна у будь-який момент протягом дії рамкової угоди. На другому етапі закупівлі здійснюються шляхом відкритих торгів або шляхом оголошення запиту пропозицій серед учасників рамкової угоди. Це суттєво спростить процедуру та прискорить укладення договорів постачання.

закупівлі здійснюються шляхом відкритих торгів або шляхом оголошення запиту пропозицій серед учасників рамкової угоди. Це суттєво спростить процедуру та прискорить укладення договорів постачання. Закупівлі за механізмом рамкової угоди можуть здійснюватися в разі кваліфікації до угоди не менш ніж трьох учасників. Таким чином забезпечується конкуренція.

Таким чином забезпечується конкуренція. При проведенні першого етапу не передбачається публікація в відкритому доступі документів учасників, інформації щодо їх виробничих потужностей, складів тощо. Доступ до неї матиме лише замовник, АМКУ та ДАСУ. А при проведенні другого етапу публічно не оприлюднюватиметься інформація про постачальника, що став переможцем, водночас буде доступна інформація про предмет закупівлі та ціну. Це убезпечить виробників та постачальників від атак ворога на їх виробництва та склади, що допоможе зберегти як здатність національних постачальників до роботи, так і життя працівників.

інформації щодо їх виробничих потужностей, складів тощо. Доступ до неї матиме лише замовник, АМКУ та ДАСУ. А публічно не оприлюднюватиметься інформація про постачальника, що став переможцем, водночас буде доступна інформація про предмет закупівлі та ціну. Це на їх виробництва та склади, що допоможе зберегти як здатність національних постачальників до роботи, так і життя працівників. Окрема інформація, як-то місце поставки товару чи надання послуг, не оприлюднюється замовником в публічних джерелах під час оголошення тендеру, однак вона буде доступною для учасників рамкової угоди. Це дозволить забезпечити захист інформації, критично важливої для безпеки країни, водночас ухвалити виконавцю зважені рішення щодо участі в тендері, ціни тощо. Це ж стосується звітів про результати проведення закупівель. При цьому повні звіти про контракти будуть оприлюднені протягом 30 днів після скасування чи закінчення воєнного стану.

не оприлюднюється замовником в публічних джерелах під час оголошення тендеру, однак вона буде доступною для учасників рамкової угоди. Це дозволить забезпечити захист інформації, критично важливої для безпеки країни, водночас ухвалити виконавцю зважені рішення щодо участі в тендері, ціни тощо. Це ж стосується звітів про результати проведення закупівель. При цьому будуть оприлюднені протягом 30 днів після скасування чи закінчення воєнного стану. Рішення передбачає запобіжники проти зловживань як замовників, так і учасників тендеру. Учасник може оскаржити тендерну документацію, дії чи бездіяльність замовника в суді. У свою чергу, замовник може відхилити пропозицію учасника, наприклад, якщо той не надав необхідних документів, раніше не виконав контракт, що призвело до його дострокового розірвання і т.ін.

Окрім запровадження механізму закупівель за рамковими угодами рішення Уряду також затверджує інші зміни в процедури здійснення оборонних закупівель. Зокрема:

Учасникам спрощених закупівель надається право виправляти невідповідності в поданих ними документах та/або інформації протягом 24 годин.

в поданих ними документах та/або інформації протягом 24 годин. Чітко виписані виключні випадки, коли допускається укладання державного контракту без проведення конкурентних процедур закупівель . Наприклад, коли замовник відмінив спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому характеристики не повинні відрізнятися від визначених замовником в оголошенні про закупівлю, а ціна такого прямого договору не може перевищувати очікувану вартість такої спрощеної закупівлі.

. Наприклад, коли замовник відмінив спрощену закупівлю через відсутність учасників. При цьому характеристики не повинні відрізнятися від визначених замовником в оголошенні про закупівлю, а ціна такого прямого договору не може перевищувати очікувану вартість такої спрощеної закупівлі. Виписані чіткі механізми та правила істотних змін до умов держконтракту, укладеного без застосування конкурентних процедур під час його виконання.