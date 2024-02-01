Двоє закарпатців хотіли перетнути Тису на надувних човнах, однак їх виявив службовий пес.

На Закарпатті собака допоміг викрити ухилянтів, які планували переплисти річку Тиса на надувних човнах.

Про таке інформує ДПСУ.

"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону", – зазначили прикордонники.

Як йдеться у повідомленні, чоловіки, дочекавшись сутінок, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину.

"Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака «сповістив» про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити", – розповіли у ДПСУ.

Чоловіки були одягнені у рятувальні жилети і мали при собі два гумових човни, які "красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону".

Фото: ДПСУ Двоє закарпатців на гумових човнах планували перетнути кордон

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.