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На Закарпатті собака завадив ухилянтам потрапити в Угорщину

Двоє закарпатців хотіли перетнути Тису на надувних човнах, однак їх виявив службовий пес.

На Закарпатті собака завадив ухилянтам потрапити в Угорщину
Закарпатців, які намагалися втекти із країни, знайшов службовий собака
Фото: ДПСУ

На Закарпатті собака допоміг викрити ухилянтів, які планували переплисти річку Тиса на надувних човнах. 

Про таке інформує ДПСУ.

"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону", – зазначили прикордонники.

Як йдеться у повідомленні, чоловіки, дочекавшись сутінок, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину.

"Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака «сповістив» про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити", – розповіли у ДПСУ.

Чоловіки були одягнені у рятувальні жилети і мали при собі два гумових човни, які "красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону".

Двоє закарпатців на гумових човнах планували перетнути кордон
Фото: ДПСУ
Двоє закарпатців на гумових човнах планували перетнути кордон

Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

  • Нещодавно прикордонники витягнули із річки Тиса 28-річного чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини. Мокрому та знесиленому, який не мав вже сил самостійно вибратися з води, прикордонники допомогли вийти на берег та доставили у підрозділ, де дали змогу зігрітись та напоїли гарячим чаєм.
  • У січні прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з Тиси. Врятований розповів, що знайшов у соцмережі “ділків”, які за 5 тисяч доларів пообіцяли "офіційний" перетин кордону через пункт пропуску. Натомість на кордоні “помічники” запропонували йому перейти Тису в темний час доби.
  • На початку листопада недалеко від річки затримали чотирьох осіб із дитячими надувними кругами, які зібралися перепливати Тису. Двоє із них були неповнолітніми, які за 100 доларів погодилися допомогти ухилянтам.
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