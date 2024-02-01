На Закарпатті собака допоміг викрити ухилянтів, які планували переплисти річку Тиса на надувних човнах.
Про таке інформує ДПСУ.
"Двох закарпатців – жителя міста Виноградів та села Худльово Ужгородського району, затримали прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону", – зазначили прикордонники.
Як йдеться у повідомленні, чоловіки, дочекавшись сутінок, вирішили пробратися до річки Тиса, щоб через кордон потрапити в Угорщину.
"Плани спритників зруйнував прикордонний наряд, який патрулював кордон з чотирилапим помічником Фреєм. Службовий собака «сповістив» про наявність поблизу чужих осіб та допоміг їх виявити", – розповіли у ДПСУ.
Чоловіки були одягнені у рятувальні жилети і мали при собі два гумових човни, які "красномовно свідчили про наміри долати річкову ділянку українсько-угорського кордону".
Стосовно закарпатців склали протоколи про адмінправопорушення.
Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
- Нещодавно прикордонники витягнули із річки Тиса 28-річного чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини. Мокрому та знесиленому, який не мав вже сил самостійно вибратися з води, прикордонники допомогли вийти на берег та доставили у підрозділ, де дали змогу зігрітись та напоїли гарячим чаєм.
- У січні прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з Тиси. Врятований розповів, що знайшов у соцмережі “ділків”, які за 5 тисяч доларів пообіцяли "офіційний" перетин кордону через пункт пропуску. Натомість на кордоні “помічники” запропонували йому перейти Тису в темний час доби.
- На початку листопада недалеко від річки затримали чотирьох осіб із дитячими надувними кругами, які зібралися перепливати Тису. Двоє із них були неповнолітніми, які за 100 доларів погодилися допомогти ухилянтам.