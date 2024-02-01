СБУ оголосила про підозру актору Пєвцову із "Бандитського Петербурга"

Дмитро Пєвцов публічно підтримував Путіна та закликав до війни в Україні.

СБУ оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову, який знімався у "Бандитському Петербурзі". Він неодноразово закликав до війни проти України та публічно підтримував Путіна.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна", – йдеться у повідомленні.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

За даними СБУ, актор в інтерв’ю кремлівським пропагандистам розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України", – додала Служба безпеки.

СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.Зокрема, його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганді війни.

"Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", – наголосили в СБУ.