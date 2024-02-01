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СБУ оголосила про підозру актору Пєвцову із "Бандитського Петербурга"

Дмитро Пєвцов публічно підтримував Путіна та закликав до війни в Україні.

СБУ оголосила про підозру актору Пєвцову із "Бандитського Петербурга"
Дмитру Пєвцову оголосили про підозру
Фото: СБУ

СБУ оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову, який знімався у "Бандитському Петербурзі". Він неодноразово закликав до війни проти України та публічно підтримував Путіна.

Про це інформує пресслужба СБУ.

"Фігурант є депутатом держдуми росії та входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора. За даними слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку російських окупантів під час масових заходів за участю путіна", – йдеться у повідомленні.

Також зловмисник часто виступав в ефірах центральних телеканалів Росії, де закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

За даними СБУ, актор в інтерв’ю кремлівським пропагандистам розповідав про те, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"При цьому фігурант виправдовував злочинні дії російських військ та окупаційних адміністрацій рф у тимчасово захоплених регіонах України", – додала Служба безпеки. 

СБУ ініціювала експертизи, які підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили Пєвцову про заочну підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.Зокрема, його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пропаганді війни.

 "Оскільки зловмисник перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", – наголосили в СБУ. 

  • Нещодавно також заочну підозру в публічних закликах до знищення українців отримала російська блогерка Ельвіра Боровкова. СБУ встановила, що фігурантка входить до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України. Зокрема, Ельвіра вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли рашисти застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб “добити тих, хто вижив”. 
  • У лютому минулого року російському блогеру-пропагандисту Пєгову теж оголошено про підозру. Він – засновник пропагандистського проєкту WarGonzo. Він підозрюється в виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, а також глорифікації її учасників. Санкція цієї статті передбачає до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.
  • У липні Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді проросійському блогеру, який вербував агентів для у Запорізькій області. Підозрюваний розміщував на каналі повідомлення, в яких закликав жителів Запорізької області "зливати" росіянам інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони. Охочих "допомогти" Росії зловмисник виводив на прямий зв’язок з кадровим співробітником ФСБ.
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