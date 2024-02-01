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“Івановєц” на дні: у Криму внаслідок спецоперації ГУР знищено ракетний катер ворога

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

“Івановєц” на дні: у Криму внаслідок спецоперації ГУР знищено ракетний катер ворога
Фото: скріншот відео

У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» чорноморського флоту РФ. 

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. 

Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув. 

Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. 

Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов припустив посилення атак на російську військову інфраструктуру. Він зазначив, що гіпотетично є план, за яким ці атаки відбуваються, і він включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури і військові об'єкти.

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