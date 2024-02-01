Головне за ніч та ранок четверга, 1 лютого: удари авіації Сил оборони, саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 66 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 94 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, заклад освіти, інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 12 атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські війська за добу обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області, зафіксовано 169 ударів. Зруйновано житлові будинки, але, на щастя, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

58 ворожих безпілотників атакували Новодарівку, Новоданилівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Левадне, Новоіванівку, Темирівку, Полтавку, Новоуспенівське, П'ятихатки й Павлівку.

Також окупанти здійснили авіаційний удар по Білогір'ю та дев'ять РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Роботиного й Омельника.

101 артудар прийшовся по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Приютного, Білогір'я, Темирівки, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Брюсселі 1 лютого відбудеться саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги на наступні чотири роки. Проти цього рішення, як і раніше, виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, пише The Guardian.

Помічники посадовців скаржилися, що Орбан не змінив свою позицію з грудня, коли уперше заблокував надання українцям допомоги. Один із посадовців, що говорив із журналістами анонімно, сказав, що вони "справді перебувають на роздоріжжі".

50 млрд євро – це фінансова допомога Україні з бюджету Євросоюзу. Це 17 млрд євро прямої допомоги, а решта – кредити, які Київ мав отримувати протягом наступних чотирьох років.

Для ухвалення надання цих коштів потрібні зміни до вже ухваленого бюджету ЄС, а на це треба згода всіх членів блоку.

Дипломати в Брюсселі наголошують, що Україна не залишиться без фінансування на військову техніку та боєприпаси, оскільки вони надходять через окремі країни-члени через Європейський фонд миру. Але вони стурбовані ліквідністю української економіки та сигналом про відсутність єдності.

Докладніше – в новині.

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