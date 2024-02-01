У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничний шлях, яким доставляли ракети до військової частини.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)”, – йдеться у повідомленні.

“Атеш” повідомив координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282.

Нагадаємо, у грудні в Маріуполі партизани підірвали автомобіль з російським офіцером одного з кавказьких підрозділів.