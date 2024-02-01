Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
​У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСуспільствоВійна

У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничні колії, по яким доставляли ракети до військової частини, – “Атеш”

Партизани знищили релейну шафу.

У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничні колії, по яким доставляли ракети до військової частини, – “Атеш”
Фото: “Атеш”

У Тамбовській області партизани вивели з ладу залізничний шлях, яким доставляли ракети до військової частини. 

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”. 

“30.01.24 агент нашого руху провів диверсію на залізниці біля н.п. Первомайське, Тамбовської області. В результаті підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, через яку здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил Росії (в/ч 14272)”, – йдеться у повідомленні.

“Атеш” повідомив координати знищеного об'єкта: 52.4512500711, 41.472261350282. 

Нагадаємо, у грудні в Маріуполі партизани підірвали автомобіль з російським офіцером одного з кавказьких підрозділів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies