Шестеро людей поранені унаслідок ударів РФ по Херсонській області

Окупанти били по дитсадку, підприємству та гуртожитку.

Протягом минулої доби росіяни поранили щонайменше шістьох людей у Херсонській області. Ворог здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків, БпЛА та авіації.

Також здійснив ракетний удар. По Херсону ворог спрямував 64 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні", – йдеться у повідомленні.