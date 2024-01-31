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Армія РФ завдала ударів по Харкову, – Терехов

Попередньо місто атакували “шахедами”.

Армія РФ завдала ударів по Харкову, – Терехов
"Шахеди" в небі (архівне фото)
Фото: Сили оборони Півдня

Ввечері 31 січня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Він уточнив, що попередньо місто атакували “шахедами”. 

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“Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється”, – написав мер Харкова.

Інформацію про вибухи у Харкові підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину – без постраждалих”, – написав голова ОВА.

  • Вчора, близько 22:45, росіяни вдарили "шахедами" по цивільних об'єктах в Слобідьскому та Салтівському районах Харкова. Постраждали четверо харків'ян.
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