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Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ

Семенченко раніше був уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю спецслужби.

Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Роман Семенченко
Фото: zhitomir.info

Президент України Володимир Зеленський розпорядився звільнити керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в тексті указу.

Хто такий Роман Семенченко

  • Володимир Зеленський призначив його на посаду керівника згаданого департаменту у жовтні 2022 року. До цього Семенченко був уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю СБУ (із жовтня 2019-го).
  • Він розпочав свою кар'єру в органах спецслужби у 1993 році. Протягом двох років обіймав посаду заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області. В 2013 році був призначений начальником управління СБУ на Житомирщині.
  • У 2016 році Семенченко звільнився з СБУ.
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