Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ

"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в тексті указу.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Семенченко раніше був уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю спецслужби.

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