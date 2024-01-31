Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ

Президент України Володимир Зеленський розпорядився звільнити керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки.
Про це йдеться на сайті глави держави.
"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", - зазначено в тексті указу.
Хто такий Роман Семенченко
- Володимир Зеленський призначив його на посаду керівника згаданого департаменту у жовтні 2022 року. До цього Семенченко був уповноваженим Президента з питань контролю за діяльністю СБУ (із жовтня 2019-го).
- Він розпочав свою кар'єру в органах спецслужби у 1993 році. Протягом двох років обіймав посаду заступника начальника СБУ в Дніпропетровській області. В 2013 році був призначений начальником управління СБУ на Житомирщині.
- У 2016 році Семенченко звільнився з СБУ.