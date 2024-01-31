Україна й Італія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Розпочали обговорювати структуру проєкту угоди, її основних елементів і окремих тематичних блоків.

Учасники переговорів укладення угоди між Україною та Італією про гарантії безпеки

Відбувся ще один раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорювати структуру проєкту угоди, її основних елементів і окремих тематичних блоків.

Сторони узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.