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Україна й Італія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про гарантії безпеки

Розпочали обговорювати структуру проєкту угоди, її основних елементів і окремих тематичних блоків.

Україна й Італія провели ще один раунд переговорів щодо укладення угоди про гарантії безпеки
Учасники переговорів укладення угоди між Україною та Італією про гарантії безпеки
Фото: ОПУ

Відбувся ще один раунд переговорів між Україною та Італією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Співрозмовники розпочали обговорювати структуру проєкту угоди, її основних елементів і окремих тематичних блоків.

Сторони узгодили графік подальших двосторонніх переговорів на найближчий час.

  • Як відомо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
  • 30 січня Президент Зеленський повідомив, що вже 32 держави приєдналися до вільнюської декларації "Групи семи". 
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