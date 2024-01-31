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Україна повернула додому 207 полонених

Серед них – захисники Маріуполя, острова Зміїний та різних напрямків. 

Повернення полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Повернення полонених

До України з російського полону повернулися 207 полонених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував українській команді, яка працювала над поверненням полонених. За його словами, це, зокрема, керівник ГУР Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим. Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!" – написав він.

Заступник його офісу Андрій Єрмак уточнив, що серед звільнених українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.

Перші хвилини після звільнення
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Перші хвилини після звільнення

Повернення полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Повернення полонених

Перші хвилини після обміну
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Перші хвилини після обміну

Повернення полонених
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Повернення полонених

Перші хвилини після звільнення
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Перші хвилини після звільнення

Зустріч з побратимами
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Зустріч з побратимами

Перші хвилини після звільнення
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Перші хвилини після звільнення

Перші хвилини після звільнення
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Перші хвилини після звільнення

"Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви", – сказав Єрмак. 

Координаційний штаб із питань поводження з полоненими повідомив, що серед врятованих військовослужбовців цього разу – 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

"180 Оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21", – йдеться у повідомленні.

З ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

"Повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та «Азовсталі». Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена «За мужність». Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", – додали в штабі.

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць. Координаційний штаб висловив вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну.

  • Обмін полоненими між Україною і ворогом мав відбутися 24 січня, але зірвався. Тоді в Росії упав літак, і вона бездоказово заявила, що на його борту нібито перебували українські полонені. Ще одну частину військовополонених вона передавати Україні відмовилася. 
  • За даними Координаційного штабу, в російському полоні залишаються понад 8000 українців.
  • Перший обмін цього року відбувся 3 січня. 
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