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“Семеро легіонерів розбили шістдесят росіян”: “Український свідок” розповів, як влаштований Інтернаціональний легіон

Один з командирів Інтернаціонального легіону Ян «Кенобі» розповів про роботу підрозділу.

“Семеро легіонерів розбили шістдесят росіян”: “Український свідок” розповів, як влаштований Інтернаціональний легіон
Фото: “Український свідок”

Герой нового матеріалу проєкту «Український Свідок» — заступник командира 1-го піхотного батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. Його звуть Ян, а позивний — «Кенобі». Він брав участь в обороні Київщини і дістав поранення у боях за Гостомель. Його брат воював на Донбасі та зник безвісти восени 2022 року.  Сам Ян в армії вже 12 років, а зараз воює на бахмутському напрямку. 

За його словами, він дуже хоче спробувати пожити цивільним життям. 

«В мене його не було з 18 років, — розповідає Кенобі. — Як не сподобається, то повернусь до лав Збройних Сил. Армія — це таке місце, де тебе завжди люблять та чекають».

Хлопець розказав журналістам, чому іноземці стають до лав легіону та яку роботу у підрозділі виконують українці.

«До нас стікаються люди з усього світу. Іноземці прибувають постійно, це люди різних національностей та конфесій, — каже Ян. — Є навіть легіонери зі Шрі-Ланки та країн Африки». 

Всі вони розуміють: якщо програє Україна, то наступними можуть бути країни Балтії, Польща та інші території, на які Росія заявляє свої «права». 

Іноді легіонери, що втомились від служби, їдуть додому у відпустку на кілька місяців. 

«Вони можуть розірвати контракт у будь-який момент, — каже Ян. — І це цілком справедливо. Адже це громадяни іншої держави, які залишили все та приїхали воювати на нашому боці. Вони розривають контракт, повертаються в Україну та продовжують службу».

Українці в Інтернаціональному легіоні складають командну ланку, тобто це офіцери та сержантський склад. Держава відзначає легіонерів: дехто вже отримав орден «За мужність». Дехто - задумується про отримання українського громадянства. «Декого стримує те, що доведеться втратити громадянство власної країні, — каже Ян. — Але багато іноземців наважуються на це і зрештою стають громадянами української держави».

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