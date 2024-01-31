Організації громадянського суспільства розкритикували законопроєкт про лобіювання: загрожує демократії і свободі

Вони закликали чітко передбачити, що дія закону про лобіювання не поширюється на здійснення та захист громадянами прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами України, і на діяльність неприбуткових організацій та неприбуткових установ, у тому числі громадських об'єднань.

Організації громадянського суспільства опублікували спільну заяву із критикою поточної версії законопроєкту "Про доброчесне лобіювання", який є однією з вимог міжнародних партнерів.

10 січня парламент проголосував за цей урядовий законопроєкт у першому читанні. Єврокомісія визначила ухвалення закону про лобізм однією з передумов для початку переговорів про вступ України до ЄС, однак у внесеному урядом вигляді цей законопроєкт лише віддаляє Україну від європейських цінностей і прямо загрожує свободі, демократії та конституційним правам в Україні, йдеться у заяві.

Активісти пояснили, що в редакції першого читання цей проєкт не лише не зменшить олігархічні та недоброчесні впливи на прийняття рішень органами влади, але й посилить закритість влади, дозволить тиснути на будь-яких "незручних" громадян чи організації громадянського суспільства, які критикуватимуть владу, вимагатимуть реформ або змін у публічній політиці.

Такі громадяни чи організації будуть зобов’язані реєструватися як лобісти під загрозою штрафів, як "іноагенти" у Росії. Тобто буде створена система тиску влади на громадянське суспільство. За участь у круглому столі, направленні пропозицій до законодавства, громадську експертизу чи зустріч з посадовцем людей зможуть переслідувати як за "незаконне лобіювання".

Усі ключові пропозиції представників громадських організацій, що входили до складу с робочої групи з підготовки законопроєкту до другого читання, створеної парламентським комітетом з питань правової політики, проігноровані. Доопрацьована редакція проєкту закону й надалі дозволяє переслідувати громадян чи громадські організації за критику чи пропозиції до законодавства під приводом відстоювання ними своїх "комерційних інтересів". Останні сформульовано нечітко – будь-яка пожертва на підтримку організації для адвокатування антикорупційних, політичних чи інших реформ може вважатись її "комерційним інтересом".

"Існує ризик, що комітет і загалом парламент можуть ухвалити в цілому законопроєкт №10337 у редакції, яка дозволить владі вважати будь-яких активних громадян і громадські об’єднання лобістами, вимагати звітування за кожну зустріч, дзвінок, пресконферецію та інші «лобістські» заходи, штрафувати й публічно дискредитувати в очах суспільства. Тобто не громадяни контролюватимуть владу, а влада контролюватиме громадян і каратиме їх за їхню громадську активність", – вважають організації.

Без системних змін цей проєкт є неприйнятним і лише зашкодить європейському поступу України, вважають підписанти.

У зв'язку з цим організації закликали Комітет з питань правової політики, всіх народних депутатів України при розгляді проєкту №10337 в другому читанні врахувати ці поправки, насамперед, чітко передбачити, що дія закону про лобіювання не поширюється на здійснення та захист громадянами прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами України, і на діяльність неприбуткових організацій та неприбуткових установ, у тому числі громадських об'єднань. Органзіації також закликали залучити до аналізу й підготовки до другого читання законопроєкту представників бізнес-асоціацій, галузевих об'єднань підприємств, а також представників європейських організацій в Україні, експертів ЄС у сфері лобіювання.

Заяву підписали десятки організацій, зокрема:



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