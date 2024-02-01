Ігнат про удари по аеродрому Бельбек: "Знищення окупантів у Криму - це звична бойова робота"

Повітряні сили Збройних сил України можуть завдавати регулярні удари по військовій інфраструктурі окупаційних військ у Криму, бо мають для цього інструменти.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив Юрій Ігнат, полковник, речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він зазначив, що наразі не може підтвердити, що саме було уражено на аеродромі Бельбек в окупованому Криму – для цього необхідно дочекатися нових супутникових знімків.

"Треба мати підтвердження, я не можу зараз так голослівно це заявляти. Є певна інформація, звичайно. Будемо чекати супутникові знімки – це вже беззаперечні будуть докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, скільки окупантів більше не повернуться до строю. Ну, і знищення інфраструктури, звичайно ж. Це те, що понизить спроможності Росії у повітряному просторі обох морів і їхні спроможності в завданні ударів по нашій державі. Методично, регулярно завдавати ударів, зменшувати їхні бойові спроможності: це можемо зараз робити, бо маємо деякі інструменти", - сказав Ігнат.

Він також додав, що подібні удари по військових об’єктах сил РФ – це звична бойова робота, для якої використовують, серед іншого, і крилаті ракети. А для збільшення спроможностей ЗСУ у звільненні окупованих територій – їм потрібно більше засобів ураження і літаків.

"Знищення окупантів у Криму, знищення їх на летовищах – це вже не є чимось новим для нас, це звична бойова робота нашої тактичної авіації. Зокрема, удари крилатими ракетами по окупантах у Криму. Звичайно, треба більше і самих засобів ураження, і літаки хотілось би пошвидше вже отримати від наших партнерів, для того щоб і нам збільшити спроможності", - сказав Ігнат.

Напередодні командувач Повітряних сил Микола Олещук прокоментував ймовірну атаку на російський військовий аеродром Бельбек.

«А ви знали, що у складі Повітряних сил ЗСУ є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Отож, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідний аеродром. А зараз дякую всім, хто приєднався до очищення Криму від російської присутності!" – зазначив Олещук.

Перед цим місцеві телеграм-канали публікували фото та відео, на яких зафіксовано дим над Севастополем – зокрема, над аеродромом Бельбек.

Пізніше Міністерство оборони РФ заявило, що увечері 31 січня Крим атакували 20 ракет. Частина уламків нібито збитих українських ракет упала на територію військової частини поблизу Любимівки.

Кореспондент "Крим.Реалії" повідомляв, що в Севастополі було чути щонайменше п’ять вибухів. До цього він повідомляв про повітряну тривогу у місті. "Суспільне" писало, що вибухи було чути в місті та в Євпаторійському районі. Крім того, російські та кримські телеграм-канали повідомляли про вибухи у Феодосії, Раздольному та Гвардійському.