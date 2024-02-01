Американські штурмовики А-10 можуть допомогти завдати ворогу військової поразки, – Буданов

Першочерговою потребою Сил оборони є артилерійські системи, причому Україні потрібно різко збільшити кількість одиниць, сказав у інтервʼю CNN керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Боєприпаси є життєво важливими також. Буданов сказав, що "снаряди є одним із вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", – додав він.

На погляд Буданова, у застосуванні БпЛА Україна і ворог "більш-менші рівні".

Щодо авіації керівник ГУР зазначив, що було б добре отримати американські штурмовики А-10, які на їхній батьківщині уже вважають застарілими.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки", – вважає він.

Конгрес США хоче виключити ці літаки з озброєння Військово-повітряних сил, хоча вони добре себе зарекомендували проти іранської техніки під час першої війни в Перській затоці.

Про А-10 раніше говорив і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, який пояснював, що цей літак А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

A-10 Thunderbolt

Американський штурмовий літак А-10 Thunderbolt II – одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил, писали в Армія Inform. Був побудований для атак проти танків, бронетехніки та інших наземних цілей з обмеженою протиповітряною обороною. Літак прийнятий на озброєння в 1976 році і до цього часу є єдиним літаком ПС США, призначеним і використовуваним винятково для вирішення безпосередньої авіаційної підтримки.

Фото: Армія Inform (ілюстративне фото) Американський А-10

Корпус A 10 здатен витримувати прямі влучення бронебійних і осколково-фугасних снарядів калібром до 23 мм. Баки літакаброньовані, а для уникнення загоряння їх можна заповнювати спеціальною піною.