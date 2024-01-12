Україні для війни потрібно більше авіації, зокрема штурмовиків, - Сирський

Крім того, важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери - AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

Києву потрібно більше військової авіації, наприклад американських штурмовиків A-10 для підтримки піхоти. Також Україна потребує літаків, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

Про це в інтерв'ю Reuters розповів Командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський.

“Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо їх нам дадуть... це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті", - сказав генерал-полковник Олександр Сирський у невідомому місці на північному сході Харкова.

Він зазначив, що А-10 надасть вирішальну підтримку наземним силам, коли вони намагатимуться перехопити ініціативу проти добре забезпеченого противника.

"Це для знищення наземних цілей: танків, артилерії... всього, що протистоїть піхоті", - сказав Сирський.

Крім того, додав він, важливу роль можуть зіграти ударні гелікоптери - AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra, а також UH-60 Black Hawk.

Командувач Сухопутних сил України сказав, що шанси на перелом у війні на користь України є завжди, їх потрібно лише знайти і використати.