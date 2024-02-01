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Росія вивела у Чорне море 12 своїх кораблів, ​включно з двома носіями "Калібрів"

Загальний залп - до 16 ракет.

Росія вивела у Чорне море 12 своїх кораблів, ​включно з двома носіями "Калібрів"
Ілюстративне фото

Росія вивела у Чорне море 12 своїх кораблів, включно з двома носіями крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил.

"В Чорному морі 12 ворожих кораблів, серед яких два носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі наразі знаходиться один ворожий корабель.

Крім того, в Середземному морі Росія тримає два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали у ВМС.

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