Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
Королівська практичність. Великобританія оголосила черговий етап фінансування Cил оборони України
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ уразили в Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів

Вранці 30 січня українські військові успішно відпрацювали по ворожій ППО.

ЗСУ уразили в Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів
Фото: Telegram/МинОбороны России

Збройні сили України уразили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у Страткомі. 

  • Тим часом у Росії заявили про "масштабну атаку дронів" на її області і Крим. Зазначається, що нібито було збито 21 безпілотник.
  • 11 начебто збили над Кримом, п'ять – над Білгородською областю, три – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями. За словами губернатора Калузької області РФ, уламок ще одного безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
  • Також про вибухи у Брянській області РФ повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, причиною вибухів стало знищення безпілотника російськими силами ППО.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies