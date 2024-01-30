ЗСУ уразили в Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів

Збройні сили України уразили в тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.
"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у Страткомі.
- Тим часом у Росії заявили про "масштабну атаку дронів" на її області і Крим. Зазначається, що нібито було збито 21 безпілотник.
- 11 начебто збили над Кримом, п'ять – над Білгородською областю, три – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями. За словами губернатора Калузької області РФ, уламок ще одного безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.
- Також про вибухи у Брянській області РФ повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, причиною вибухів стало знищення безпілотника російськими силами ППО.