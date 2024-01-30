ЗСУ уразили в Криму радіолокаційну станцію ППО окупантів

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", – повідомили у Страткомі.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies