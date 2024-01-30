Лікарям на ТОТ Запорізької області заборонили використовувати соцмережі

Через значні втрати окупантів на Мелітопольському напрямку цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької області переповнені російськими військовими.
Про це йдеться у Центрі національного спротиву.
Російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Зокрема, цього тижня цивільному персоналу лікарень було заборонили використання YouTube, Facebook, Instagram та VPN.
За порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.
"Ще одна причина такої заборони – максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору. Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим з яких джерел населення на даній території отримує інформацію", – йдеться у повідомлнні ЦНС.
- Нещодавно стало відомо, що окупанти обмінюють гуманітарку людям на ТОТ на партійний квиток "Єдиної Росії".
- Росіяни спровокували на ТОТ гуманітарну кризу, де у людей немає коштів на проживання і тепер намагаються купити тих, хто від них залежний.
- Також у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення. Зокрема, окупанти спершу ліплять на двері папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають від жителів підтвердити право власності.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують бюджетників "добровільно" здавати кров для армії РФ.