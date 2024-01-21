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У Запорізькій області окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових, – ЦНС

Окупанти зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку.

У Запорізькій області окупанти змушують бюджетників здавати кров для російських військових, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни змушують бюджетників "добровільно" здавати кров для армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Через втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях.

"На ТОТ Запоріжжя окупаційна адміністрація зганяє бюджетників для «добровільної» здачі крові на потреби ворогу, адже наразі росіяни зазнають великих втрат на Запорізькому напрямку", – зазначили у центрі.

У Центрі нацспротиву зауважили, що примушування до здачі крові є черговими порушення міжнародного гуманітарного права з боку загарбників.

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