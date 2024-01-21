NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
NBC: Радники Байдена попередили лідерів Конгресу, що Росія невдовзі зможе перемогти у війні без допомоги від США
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Археологи потрапили в один зі склепів замку в Галичі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
На аеродромі у російському Сочі помітили ще один російський літак А-50
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
ЗМІ: Президенти Ірану і Росії їдуть до Ердогана
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
Або плати, або сиди в темряві: уряд скасував мораторій на відключення боржників
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22

Відомо, що літак посадив другий пілот, який отримав поранення.

Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22
Пошкоджений ІЛ-22
Фото: Юрій Ігнат

Під час атаки над Азовським морем російського повітряного командного пункту Іл-22 українськими військовими було ліквідовано командира літака майора Віктора Клімова. 

Про це канал Кримський вітер.

За інформацією моніторингового пабліку, російські ТГ-канали літак посадив другий пілот, який був поранений. Клімов загинув під час атаки. 

Фото: Telegram Крымский ветер

Фото: Telegram Крымский ветер

14 січня українські військові збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный", а також пошкодили літак-командного пункту Іл-22М11. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies