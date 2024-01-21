Під час атаки над Азовським морем загинув командир російського літака Іл-22

Відомо, що літак посадив другий пілот, який отримав поранення.

Під час атаки над Азовським морем російського повітряного командного пункту Іл-22 українськими військовими було ліквідовано командира літака майора Віктора Клімова.

Про це канал Кримський вітер.

За інформацією моніторингового пабліку, російські ТГ-канали літак посадив другий пілот, який був поранений. Клімов загинув під час атаки.

Фото: Telegram Крымский ветер

Фото: Telegram Крымский ветер

14 січня українські військові збили над Азовським морем російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 "Красный", а також пошкодили літак-командного пункту Іл-22М11.